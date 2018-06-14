القوات الحكومية تسيطر على مناطق في الدريهمي جنوب الحديدة

واصلت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، التقدم لاستعادة السيطرة على ميناء ومطار الحديدة غرب اليمن من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.

سبوتنيك. وقال رئيس العمليات العسكرية في ألوية العمالقة العقيد أحمد قائد الصبيحي: "الجيش في اللواء الأول والثاني والثالث والرابع عمالقة توغل في مديرية الدريهمي وتمكنت من تحرير عدد من المناطق فيها، منها منطقة النخيلة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأضاف "القوات تواصل تقدمها باتجاه مطار الحديدة ومينائها، وأن المليشيا تعيش حالة من الارتباك والهلع في صفوفها وفرار جماعي لعناصرها من أرض المعركة".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais تحذير من عواقب "مدمرة" على اليمنيين جراء هجوم الحديدة

وأشار الصبيحي إلى "أن عملية تحرير مدينة الحديدة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحسم، وسيتم تحريرها بعزيمة وإصرار أبطال الجيش الوطني".

لافتا إلى أن "المعارك مستمرة والخطوات تجري على قدم وساق لتحريرها بعد أن تلقت قوات الجيش الضوء الأخضر من القيادة العليا وإعلانها ساعة الصفر، وأن عزيمة أبطال الجيش الوطني مرتفعة وعالية جداً وماضون في معركتهم لتحرير محافظة الحديدة بالكامل من مليشيا الحوثي الإنقلابية".

وأكد الصبيحي أن "قوات الجيش تمكنت من أسر العشرات من عناصر المليشيا، فيما سقط عشرات القتلى والجرحى منهم، والتي لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة".

وأطلق الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف، فجر اليوم الأربعاء، عملية "النصر الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها من قبضة "الحوثيين".

وتأتي العملية في سياق عمليات عسكرية يقوم بها تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، لدعم الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد.

وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.