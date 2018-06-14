أول تعليق من الحوثي على لقاء ترامب وكيم جونغ

علق رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية على لقاء الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، والكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

ووفقا لحساب منسوب له على "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "خُدِع ترامب مرتين الخدعة الاولى عندما اعتقد أن قمة سنغافورة حققت ما لم يكن متوقع مع أن الاتفاق قدم لكوريا: الاعتراف بأنها متساوية مع أمريكا".

وأضاف في تغريدته أن الاتفاق: "أعطى الزعيم الكوري الشرعية، ولم يتضمن البيان تجميد برامج البلوتونيوم واليورانيوم، ولا يوجد التزام بإيقاف التجارب".

وتابع: "كل ما قدم هو ما أعلنته كوريا".

(١)خدع ترامب مرتين الخدعةالاولى عندما اعتقد ان قمةسنغافورةحققت مالم يكن متوقع مع ان الاتفاق قدم لكوريا

١_الاعتراف بانهامتساويةمع أمريكا

٢_اعطى الزعيم الكوري الشرعية

٣_لم يتظمن البيان تجميدبرامج البلوتونيوم واليورانيوم

٤_لايوجدالتزام بايقاف التجارب

كل ماقدم هو مااعلنته كوريافي٩٢ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 13, 2018

وتحدث في تغريدة منفصلة عن إيران قائلا: "وخدع (ترامب) عندما تحدث مع فوكس نيوز" قائلا (لا أظن أن الإيرانيين ينظرون الآن نحو البحر المتوسط، نحو سوريا واليمن، لقد باشروا بسحب رجالهم من سوريا ومن اليمن) لان هذه التصريح تدل على معلومات مغلوطة عن اليمن".

وأضاف: "فاليمن لا يوجد فيه إيرانيين ولا حتى دبلوماسيين فقد غادر سفيرهم ب٢٠١٦ـ ولم ولن يتواجدوا بالمعركة".

(٢)وخدع عندماتحدث مع فوكس نيوز" قائلا

(لا أظن أن الإيرانيين ينظرون الآن نحوالبحر المتوسط،نحو سورياواليمن،لقد باشروابسحب رجالهم من سورياومن اليمن)لان هذاالتصريح يدل على معلومات مغلوطةعن اليمن

فاليمن لايوجدفيه ايرانيين ولاحتى دبلماسيين فقدغادرسفيرهم ب٢٠١٦ولم ولن يتواجدوا بالمعركة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 13, 2018

يذكر أن زعيما الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية دونالد ترامب وكيم جونغ أون، عقد يوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، اجتماع قمة اموسع في سنغافورة بعد اجتماع فردي عُقِدَ في وقت سابق.