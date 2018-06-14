وزير الداخلية السعودي يترأس اجتماعا هاما وينقل خلاله رسالة من الملك سلمان وولي العهد

نقل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، رسالة تحية وتقدير من من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرجال الأمن المشاركين في خدمة المعتمرين وزوار الحرم المكي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال استقبال الوزير قادة أمن العمرة، وذلك في مقر الأمن العام بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة.

© AP Photo / Hasan Jamali بعد التدخل لإنقاذ الأردن... توجيه من الملك سلمان بخصوص السودان

واستمع الأمير عبد العزيز لشرح موجز عن خطط تفويج المعتمرين والآلية المتبعة لتنظيم دخول وخروج المعتمرين للمسجد الحرام وساحاته والمصليات المحيطة به وطرق التعامل مع الكثافة البشرية.

وحرص وزير الداخلية، على مشاركة رجال الأمن وجبة الإفطار.

وحضر الاجتماع كلا من نائب وزير الداخلية ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات والمشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وقائد قوات أمن العمرة الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.