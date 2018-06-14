بسبب حرب تهدد السودان... البشير يرسل مبعوثا إلى عدد من الدول

بدأ وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، جولة خارجية كمبعوث للرئيس السوداني، عمر البشير، بهدف وقف الاقتتال الناشب بين الأطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان منذ العام 2013.

وذكرت وكالة "السودان" للأنباء، يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، سيبدأ، يومي الخميس والجمعة، جولة لعدد من الدول الإقليمية، تشمل أثيوبيا وكينيا وأوغندا، للقاء كل من رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي احمد، والرئيس الكيني والرئيس الأوغندي يوري موسفيني.

© AP Photo / Hasan Jamali بعد التدخل لإنقاذ الأردن... توجيه من الملك سلمان بخصوص السودان

وأشارت الوكالة السودانية، إلى أن الجولة تهدف لإبلاغ قادة الدول الثلاث رسائل من الرئيس الجمهورية المشير عمر البشير ، حول مبادرته لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان في إطار الجهود التي تقوم بها منظمة الإيقاد للجمع بين الفرقاء وحثهم للحوار وتجاوز الخلافات والمرارات وتحقيق الاستقرار والتنمية في جنوب السودان الأمر الذي سينعكس علي عموم الإقليم أمنا وسلاما واستقرارا.

وأضافت الوكالة السودانية للأنباء، أن الوزير السوداني سيناقش مع قادة تلك الدول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا وأفريقيا ودوليا.

ويشار إلى أن منظمة الإيقاد الأفريقية كانت قد قادت مبادرة توقيع السلام بين حكومة جنوب السودان وزعيم المعارضة المسلحة ربك مشار في آب/ أغسطس 2015، لكن انهارت اتفاقية السلام بعد نحو عام واحد من توقيعها.