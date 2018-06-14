بسبب حرب تهدد السودان... البشير يرسل مبعوثا إلى عدد من الدول

وذكرت وكالة "السودان" للأنباء، يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، سيبدأ، يومي الخميس والجمعة، جولة لعدد من الدول الإقليمية، تشمل أثيوبيا وكينيا وأوغندا، للقاء كل من رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي احمد، والرئيس الكيني والرئيس الأوغندي يوري موسفيني.
وأضافت الوكالة السودانية للأنباء، أن الوزير السوداني سيناقش مع قادة تلك الدول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا وأفريقيا ودوليا.
ويشار إلى أن منظمة الإيقاد الأفريقية كانت قد قادت مبادرة توقيع السلام بين حكومة جنوب السودان وزعيم المعارضة المسلحة ربك مشار في آب/ أغسطس 2015، لكن انهارت اتفاقية السلام بعد نحو عام واحد من توقيعها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)