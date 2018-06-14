بعد إعلان دعمها للأردن… مستشار الملك سلمان يوجه رسالة إلى قطر

علق سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، على قرار دولة قطر دعم الأردن بـ500 مليون دولار.

وقال القحطاني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "قطر تعلن دعم الأردن بـ500 مليون دولار. وسابقاً: النظام الحاكم بشرق سلوى التزم بدعم الأردن بمبلغ 1.2 مليار دولار".

وأضاف: "أين المتبقي؟! الدوحة دفعت أقل من نصف ما التزمت به!!.. أين الـ 700 مليون دولار الأخرى؟! ".

وتابع: بارك الله بقمة مكة التي جمعت الكبار وجعلت الصغير يدفع جزءًا من التزامه".

الخبر: قطر تعلن دعم الأردن بـ 500 مليون دولار.

سابقاً: النظام الحاكم بشرق سلوى التزم بدعم الأردن بمبلغ 1.2 مليار دولار.



أين المتبقي؟!

الدوحة دفعت أقل من نصف ما ألتزمت به!!..

أين الـ 700 مليون دولار الأخرى؟!

بارك الله بقمة مكة التي جمعت الكبار وجعلت الصغير يدفع جزءًا من التزامه. — سعود القحطاني (@saudq1978) June 13, 2018

وكانت قطر، أعلنت يوم الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، تقديم دعم للأردن بقيمة 500 مليون دولار.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الدعم هو عبارة عن استثمارات في مشروعات سياحية وبنى التحتية، ويبلغ 500 مليون دولار.

وكان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني قد استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني #الأردن



His Majesty King Abdullah II receives Qatar’s Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani#Jordan pic.twitter.com/wKFSSAFM8B — RHC (@RHCJO) June 13, 2018

​يذكر أن الأردن قد حصل على دعما ماديا قويا، خلال مؤتمر "قمة مكة" الذي ضم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بجانب الأردن، إذ وصل إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وهي: (1- وديعة في البنك المركزي الأردني 2- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن 3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات 4- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).