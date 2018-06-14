المالكي: قرار الأمم المتحدة لـ"حماية الفلسطينيين" ضربة لأمريكا

رام الله- سبوتنيك. وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك": "إن القرار الذي نجح بالمرور يحتم على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترح خلال شهرين يفيد بالية تنفيذ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتابع، "الولايات المتحدة الأمريكية عزلت نفسها بنفسها وقد تعرت أمام الأسرة الدولية جراء مواقفها".
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على مشروع قرار لصالح توفير الحماية للشعب الفلسطيني حيث أيدت 120 القرار فيما اعترضت 8 دول على القرار وامتناع 45 دولة عن التصويت.
وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير مشروع معدل على المشروع المقدم من قبل دولتي الجزائر وتركيا برفض 78 دولة مشروع القرار الأمريكي.
ويدين القرار المقدم استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحمايتهم.
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