المالكي: قرار الأمم المتحدة لـ"حماية الفلسطينيين" ضربة لأمريكا

أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن فرحة الشعب الفلسطيني بنجاح مشروع المقدم من قبل الجزائر وتركيا القاضي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

رام الله- سبوتنيك. وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك": "إن القرار الذي نجح بالمرور يحتم على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترح خلال شهرين يفيد بالية تنفيذ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI / AFP عباس يعلق على تصويت الأمم المتحدة لقانون "حماية الفلسطينيين"

وأضاف، "نجاح القرار بالمرور يعد ضربة للولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت تعديل على المشروع وقوبل بالرفض بأغلبية ساحقة ونجاحا للدبلوماسية الفلسطينية وللدول الحرة المساندة لفلسطين".

وتابع، "الولايات المتحدة الأمريكية عزلت نفسها بنفسها وقد تعرت أمام الأسرة الدولية جراء مواقفها".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على مشروع قرار لصالح توفير الحماية للشعب الفلسطيني حيث أيدت 120 القرار فيما اعترضت 8 دول على القرار وامتناع 45 دولة عن التصويت.

وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير مشروع معدل على المشروع المقدم من قبل دولتي الجزائر وتركيا برفض 78 دولة مشروع القرار الأمريكي.

ويدين القرار المقدم استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحمايتهم.