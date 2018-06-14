بعد خسارة الملف المغربي… رئيس اتحاد الكرة الأمريكي يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي العهد (فيديو)

وقال في مقطع فيديو: "أود أن أقدم الشكر للمملكة السعودية، وجلالة الملك وصاحب السمو ولي العهد وصديقي صاحب السعادة تركي آل شيخ، على دعمهم الهائل ونصائحهم في الملف الأمريكي المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

وأضاف: "لقد انتصرنا اليوم في موسكو، ونحن نتطلع لاستضافة بطولة كأس العالم في 2026، وننتظر استقبالكم واستقبال الكثير من مشجعي الكرة السعوديين ومواطنيكم في 2026".

وفاز الملف الثلاثي الذي تقدمت به كل من أمريكا والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، في التصويت، الذي جرى خلال اجتماع "فيفا" الـ68 في موسكو.

وشارك في التصويت 207 اتحادات لكرة القدم، مع إلغاء حق التصويت للبلدان الـ4 المتقدمة بطلب الاستضافة، وقد تم استخدام هذا النظام في عملية التصويت للمرة الأولى، حيث يقوم أعضاء الاتحادات بالتصويت خلال ما كان متبعا سابقا، عندما كان التصويت يقتصر على أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، البالغ عددهم 24 عضوا.

وقد حصل الملف الثلاثي والذي يعرف باسم ملف "كرة القدم للجميع"، على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.

ووفقا لما أوردته صحيفة ذا غارديان البريطانية، صوتت 7 دول عربية لصالح الملف الثلاثي، هي السعودية، والإمارات، والأردن، ولبنان، والبحرين، والكويت، والعراق.

بينما صوتت 14 دولة عربية أخرى لصالح المغرب على رأسها مصر، والجزائر، وعمان، وفلسطين، وقطر، وجيبوتي، والصومال، ومالي، وموريتانيا، وليبيا، وتونس، واليمن، وجزر القمر، وسوريا.