بحضور بن راشد… مجلس الوزراء الإماراتي يتخذ قرارات "استثنائية"

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي يوم الأربعاء 13 يونيو /حزيران، برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات عددا من القرارات الاستراتيجية.

كان من بينها اعتماد حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة.

إذ اعتمد المجلس نظاما لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

#فيديو_وام | مجلس الوزراء برئاسة #محمد_بن_راشد يعتمد مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة. pic.twitter.com/oeBArGH1Yh — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 13, 2018

و اعتمد المجلس أيضا السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.

وقال بن راشد:

مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة.

وأضاف إن دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية مؤكدا أن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة وصولا لأفضل بيئة أعمال عالميا.

مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعتمد مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة https://t.co/d2RVUYlUrS pic.twitter.com/pp8641SKTH — قروب فزاع (@groupfazza) June 13, 2018

تأتي القرارات الجديدة لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات ومن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.