الديوان الملكي السعودي: بن سلمان يغادر إلى موسكو لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم

أعلن الديوان الملكي السعودي صباح اليوم مغادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان البلاد، متوجها إلى روسيا.

وجاء في بيان الديوان الملكي، بحسب وسائل إعلام سعودية:استجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية ولقاء فخامته وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي".

وأضاف البيان "ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود — أيده الله — بذلك غادر سموه — بحفظ الله تعالى — هذا اليوم 30 / 9 / 1439هـ الموافق 14 / 6 / 2018م إلى جمهورية روسيا الاتحادية. حفظ الله سموه في سفره وإقامته".

عاجل | بيان من الديوان الملكي | الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يغادر إلى روسيا استجابة لدعوة الرئيس بوتين لزيارة الجمهورية وحضور حفل افتتاح المونديال #روسيا2018 pic.twitter.com/tPLoMMoPnd — الشرق الأوسط — رياضة (@aawsat_spt) June 14, 2018

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا وأوروجواي ومصر.

يذكر أن الصقور الخضر، سيواجهون منتخب روسيا صاحب الأرض والبلد المنظم في المباراة الإفتتاحية غدا الخميس، ثم منتخب أوروجواي، قبل ختام مشوارهم في المجموعة بديربي عربي أمام منتخب مصر.