الجيش الليبي يصد هجوما على منطقة الهلال النفطي بعد تحرك الصاعقة

قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن "سرايا إرهاب بنغازي" تحاول التوغل داخل منطقة الهلال النفطي.

وأضاف بيان، وصل "سبوتنيك" نسخة منه، إن "المجموعات الإرهابية تحاول التوغل داخل الهلال النفطي، وتسببت في إشعال خزان للنفط بحقل الفيبا التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية".

© Sputnik . Vladimir Trefilov الجيش الليبي يعلن سبب تأخر إنهاء معركة درنة

وتابع: " القوات المسلحة قامت بالقضاء على المجموعة واستهدفت الفارين منهم"، موضحا أن سلاح الجو الليبي نفذ عملية الاستهداف.

وأضاف: "هذه العمليات، ما هي إلا لتخيف وطأة نيراننا على الإرهابيين في درنة، التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى".

وكانت قوات من الصاعقة الليبية توجهت نحو الهلال النفطي، فجر الأربعاء 13 يونيو/ حزيران، لصد أي هجوم محتمل من الجماعات الإرهابية.

وذكرت عناصر ميدانية لـ"سبوتنيك" أن بعض المليشيات والكتائب تستعد لمهاجمة منطقة الهلال النفطي، مستغلة انشغال الجيش في معركة درنة الدائرة منذ مطلع مايو/ أيار الماضي.

فيما أكدت القوات المسلحة العربية الليبية أنها مستعدة وجاهزة لصد أي هجوم على منطقة الهلال النفطي من قبل المجموعات الجماعات المسلحة.