بالأسماء... الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين أمام السيسي

وتضمن التشكيل تعيين 12 وزيرا جديدا هم:
الفريق محمد أحمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
الفريق يونس المصرى وزيرا للطيران المدنى
الدكتورة هالة زايد وزيرا للصحة والسكان
الدكتور محمد معيط وزيرا للمالية
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى
محمود شعراوى وزيرا للتنمية المحلية
هشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام
عمرو عادل بيومى وزيرا للتجارة والصناعة
أشرف صبحى وزيرا للشباب والرياضة
ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة
عمرو طلعت وزيرا الاتصالات
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