بالأسماء... الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين أمام السيسي

أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، 14 يونيو / حزيران، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تشكيلها.