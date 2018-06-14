إصدار مرسوم ملكي جديد في الأردن

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي، والذي تم تكليفه بمراجعة مشروع قانون ضريبي مثير للجدل بعد احتجاجات واسعة النطاق على إجراءات التقشف التي ينصح بها صندوق النقد الدولي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كلف الملك الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي لتهدئة الغضب الشعبي الذي أدى إلى تفجير بعض من أكبر الاحتجاجات التي شهدها الأردن منذ سنوات.

© Sputnik . Vitaliy Belousov رسالة شفهية من أمير قطر إلى ملك الأردن

وشهد الأردن، خلال الأسبوعين الماضيين، موجة احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل، والذي اعتبر صندوق النقد الدولي أن من شأنه تسديد عجز الموازنة العامة، وبالتالي المضي في برنامج التصحيح الاقتصادي.

وأعلن الرزاز، خلال مشاورات أجراها مع مجلسي الأعيان والنواب ومجلس النقباء يوم الخميس الماضي، أن حكومته تعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الأمر الذي أدى إلى انحسار الاحتجاجات.

وشهد الأسبوع الماضي عقد السعودية والإمارات والكويت لقمة خليجية عاجلة في مكة، أسفرت عن قرار الدول الثلاث بتقديم دعم يبلغ 2.5 مليار دولار للأردن.