عودة مرتقبة للرئيس هادي إلى عدن خلال الساعات المقبلة

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 14 حزيران/يونيو، إنه "من المقرر، عودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال الساعات القادمة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن".

وأكد المصدر أن "ترتيبات تجري في عدن لعودة الرئيس هادي منذ يوم أمس الأربعاء"، مشيراً إلى أنه سيتابع خلال عودته، "مستجدات المعارك الدائرة في الحديدة بين القوات الموالية له ومسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين".وتأتي عودة الرئيس اليمني إلى عدن، بعد غياب استمر عاماً و4 أشهر، قضاها في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض.