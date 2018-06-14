محكمة عراقية تصدر 17 مذكرة قبض بحق المشتبه بهم بارتكاب حرق صناديق الاقتراع

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق عدد من المتهمين بارتكاب جريمة حرق أجهزة وصناديق الاقتراع في بغداد.

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، اليوم الخميس، إن "محكمة تحقيق الرصافة أصدرت 17 مذكرة قبض بحق عدد من المشتبه بهم بارتكاب جريمة حرق أجهزة وصناديق الاقتراع وتم تنفيذ 9 منها الآن".

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون العراقي أن محكمة أمرت بالقبض على أربعة أشخاص متهمين بإشعال النار في موقع لتخزين صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار.

وكانت النيران قد اشتعلت في المخازن، وسط اتهامات بتعمد إحراقها، بعد تزايد دعاوى بتزوير الانتخابات.

وكان البرلمان قد أقر، الأسبوع الماضي، قانونا يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا بعدما زعم عدد من الأحزاب السياسية بحدوث تزوير.

يذكر أن زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، دعا إلى إجراء استفتاء شعبي يحدد مصير الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت الشهر الماضي من حيث قبول نتائجها أو إعادتها تحت إشراف أممي.