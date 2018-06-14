دي ميستورا: الحكومة السورية قدمت لي لائحة من 50 اسما رشحتهم للجنة الدستورية

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن أن الحكومة السورية قدمت له لائحة مؤلفة من 50 اسما رشحتهم للجنة الدستورية.

القاهرة — سبوتنيك. أعلن المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن ترحيبه بتقديم الحكومة السورية قائمة بالمرشحين في اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن المعارضة قد ترسل أسماء مرشحيها قريبا.

© REUTERS / PIERRE ALBOUY دي مستورا يزور موسكو وطهران بعد "اجتماعات أنقرة"

وقال دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "الحكومة السورية قدمت لي لائحة من 50 اسما رشحتهم للجنة الدستورية وأكد لهم ترحيبي بهذه الخطوة"، مضيفا "تواصلت مع ممثل المعارضة في عدد من الدول وقد نسمع عن قائمة مرشحي المعارضة للجنة الدستورية قريبا".

كما أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا عن استعداده مناقشة كيفية تفعيل مخرجات مؤتمر سوتشي مع مسؤولين من روسيا وتركيا وإيران.

وقال دي ميستورا، خلال المؤتمر الصحفي "أريد أن أسمع من ممثلي روسيا وتركيا وإيران كيفية تفعيل مقررات مؤتمر سوتشي حول اللجنة الدستورية".

كما أعلن المبعوث الأممي أنه سيلتقي مع "ممثلي فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والسعودية والأردن يوم 25 حزيران/ يونيو لإجراء مشاورات حول سوريا في جنيف".