السودان: سفير قطر يغادر البلاد... والسعودية تتدخل لإنقاذ أزمة

استقبل الفريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين، والي العاصمة السودانية، الخرطوم، السفير القطري، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، ظهر اليوم الأربعاء، بمكتبه.

وجرى اللقاء بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير القطري، إذ ثمن والي الخرطوم مجهوداته ومتابعاته إبان فترة توليه سفارة بلاده في السودان، متمنيا له حياة عملية طيبة، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

© AP Photo / Kayhan Ozer اتفاق عسكري بين السودان وتركيا... وإجراءات عاجلة بأمر ابن سلمان

وأكد الوالي أن قطر لها دور مشهود حيال كل قضايا السودان، ومشيدا بمواقفها التاريخية المعروفة، لافتا إلى أن مشروعات قطر الخدمية والاستثمارية في ولاية الخرطوم ستكون محل الرعاية والاهتمام.

من جانبه، قال النعيمي إن فترة السنوات الست التي قضاها في السودان، كانت من أجمل سنوات عمره، وقد عرفته على السودان بلدا وشعبا وحكومة وأنه خلال مسيرته الدبلوماسية القادمة سيدفع بكل ما من شأنه رفعة السودان وشعبه، متمنيا للسودان كل الخير.

من جهة أخرى، تعهدت المملكة العربية السعودية بإنفاذ برنامج اقتصادي إنتاجي يخصص تمويله لمشروعات إنتاجية في السودان، خلال خمس سنوات، على نمط تمويل الأردن ليغطي المشروعات المقررة في قطاع استكشافات النفط والمعادن، لا سيما الذهب والمعادن النفيسة والإنتاج الزراعي والحيواني والبنيات التحتية بما يؤدي إلى استقرار الوضع الاقتصادي بتوفير موارد جديدة.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان وذهابه بنحو 75% من إنتاج النفط.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE تفاصيل لقاء البشير... وتوجيه ملكي لابن سلمان بقرار "غير مسبوق"

وتفاقمت الأوضاع مع إجازة موازنة العام 2018، بارتفاع قياسي للتضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، واتضحت الأزمة في شح الوقود والنقود وعودة الطوابير في محطات الخدمة والصرافات الآلية.

وكان الوزير برئاسة مجلس الوزراء هاشم علي سالم، قال إن حل أزمة الاقتصاد السوداني، يتطلب عدة سنوات، عبر مواصلة رفع الدعم الحكومي وتحويل المواطنين من مستهلكين إلى منتجين.

غير أن الرئيس السوداني، عمر البشير، قال في خطابه بمناسبة الاستقلال، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن أزمات السودان الاقتصادية ستبدأ في الانفراج في العام 2020.