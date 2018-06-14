بومبيو يشيد بدعم الصين لقمة ترامب وكيم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس 14 يونيو/حزيران، إنه يقدر كل الجهود التي بذلتها الصين لعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة هذا الأسبوع.

وأضاف بومبيو متحدثا إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي وفقا لوكالة رويترز، أنه لا يزال هناك المزيد من العمل بشأن كوريا الشمالية.

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP كيم جونغ أون يعرب عن رغبته بإجراء لقاء شخصي مع آبي

وكان بومبيو صرح قبل ذلك بأن واشنطن تتطلع للتوصل إلى نزح سلاح كوريا الشمالية بشكل جوهري خلال عامين ونصف، أي حتى نهاية الفترة الرئاسية لدونالد ترامب، في كانون الثاني/ يناير 2021.

وتعد قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية هي أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وعقب القمة أعلن ترامب التوقيع على وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ بسرعة كبيرة، بينما وصف كيم جونغ أون الوثيقة الختامية بأنها بداية جديدة في العلاقات بين البلدين.