مقاتلات سلاح الجو الليبي تستهدف إرهابيين حاولوا الهجوم على منطقة الهلال النفطي

أعلن رئيس شبعة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي أن مجموعة إرهابية حاولت التوغل داخل الهلال النفطي وتسببت في إشعال النار في أحد الحقول، مشيراً إلى أن مقاتلات سلاح الجو الليبي قد استهدفت الفارين منهم.

وأكد العبيدي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن "سرايا إرهاب بنغازي تحاول التوغل داخل الهلال النفطي وتتسبب في إشعال خزان للنفط بحقل الفيبا التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية قبل أن يتم دحرها من قبل قواتنا المسلحة واستهداف الفارين منهم من خلال سلاح الجو الليبي".

وأضاف البيان أن "هذه العمليات الجبانة ما هي إلا لتخفيف وطأة نيراننا على الإرهابيين في درنة التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى".

قال مهندس لـ"رويترز" إنه جرى إغلاق ميناء السدر النفطي في ليبيا اليوم الخميس، بسبب اشتباكات مسلحة في المنطقة، وأن حريقا اندلع في أحد صهاريج التخزين على الأقل بمرفأ رأس لانوف المجاور.

وجرى تعليق التحميل في رأس لانوف وفقا لوكيل شحن محلي.

© Sputnik . Andrey Stenin انفجار في خط أنابيب النفط الليبي الواصل إلى ميناء السدرة

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات بين قوات موالية للجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر ومجموعات مسلحة منافسة تدور في جنوب رأس لانوف، حيث يستهدف الجيش الوطني الليبي منافسيه بغارات جوية.

وسيطر الجيش الوطني الليبي على السدر ورأس لانوف بجانب موانئ أخرى نفطية في منطقة الهلال النفطي الليبي في 2016 مما سمح بإعادة فتحها بعد إغلاق طويل.

وتضررت صهاريج التخزين في المينائين بشدة خلال القتال الذي دار في السابق ولم يتم إصلاحها بعد، على الرغم من أن عمليات التحميل تسير بشكل منتظم في السدر.

وقال مصدر عسكري إن الهجوم الثلاثي المحاور شنته كتائب دفاع بنغازي وهي مجموعة سعت في السابق للسيطرة على الهلال النفطي والتقدم نحو بنغازي التي يسيطر عليها حفتر بشكل كامل منذ أواخر العام الماضي.