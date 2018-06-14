سفير الإمارات في القاهرة يكشف ما وراء تحرير ميناء الحديدة

قال جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إن عملية تحرير ميناء الحديدة ذي أهمية استراتيجية.

وأضاف في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن العملية جاءت بناء على طلب من الحكومة اليمنية الشرعية، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الميناء، بما يسهم بشكل كبير في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية في اليمن.

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" تفشل إنزالا بحريا سعوديا إماراتيا قرب ميناء الحديدة

وأشار السفير الجنيبي إلى أن تحرير الميناء سيشكل ضربة قاضية لـ"المليشيات الحوثية"، التي تستخدمه لجميع الأعمال غير المشروعة، ويقطع شريان إمدادها بـ"الأسلحة الإيرانية" التي تستخدمها ضد الشعب اليمني، وأن تحرير الميناء يعد خطوة مهمة من أجل توسيع رقعة الشرعية واستعادة أمن الملاحة وتجفيف منابع التهريب.

وبحسب البيان حذر من استغلال "ميلشيات الحوثي" ميناء الحديدة لإطالة أمد الحرب خاصة في ضوء استخدام الميناء في تهريب الأسلحة والصواريخ البالستية الإيرانية إلى داخل الاراضي اليمنية؛ لاستهداف وتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة.

مؤكدا في الوقت ذاته الآثار الإنسانية الكارثية التي ترتبت على سوء إدارة "الحوثيين" للميناء، فضلا عن "استمرار استيلائهم على المساعدات الإنسانية الواردة إليه وتوزيعها على الميلشيات الحوثية، وبيع الكميات المتبقية في السوق السوداء، بما يفاقم من الأزمة الإنسانية التي تحاول قوات التحالف العربي التخفيف من حدتها بكافة السبل الممكنة".

وأضاف: "على الرغم من جهود الأمم المتحدة منذ أكثر من عام للتفاوض من أجل التوصل إلى حل لقضية ميناء الحديدة، إلا أن الميلشيات الحوثية قد أعلنت مرارا وتكرارا رفضها للمقترحات الأممية بتسليم الميناء إلى طرف ثالث، مؤكدا على أنه في ضوء استمرار رفض الحوثيين قبول أي حل سياسي، لم يعد أمام قوات التحالف العربي المدافعة عن الشرعية في اليمن، خيار سوى اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب اليمني، ورغبة في إعادة الأمن والاستقرار الغائبين بسبب ممارسات الميلشيات الحوثية في الأراضي اليمنية".

وتابع: "عملية تحرير ميناء الحديدة تهدف إلى رفع كفاءته وقدرته التشغيلية بما يساهم في استقبال المزيد من المساعدات الإنسانية وتوزيعها على الفئات المستحقة، وهو ما يصب في النهاية إلى الضغط على الحوثيين من اجل التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للازمة اليمنية".