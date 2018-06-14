في اتصال هاتفي بين الأمير والملك... قطر تحسم موقفها مبكرا

حسمت قطر موقفها مبكرا من حدث منتظر، بعد 12 عاما من الآن، وذلك في اتصال هاتفي بين الأمير والملك.

أجرى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي.

© AFP 2018 / STR مغاربة: تصويت السعودية لأمريكا في استضافة كأس العالم 2026 طعنة للعروبة

وبحسب صحيفة "اليوم" المغربية، أشار البيان إلى أن الأمير تميم أبلغ الملك بدعم قطر الكامل للمغرب في حال تقدم المملكة بترشحها لتنظيم بطولة كأس العالم 2030.

وكانت قطر من بين الدول التي صوتت لصالح الملف المغربي خلال عملية التصويت لاختيار البلد المنظم لكأس العالم 2026 التي أجريت أمس بالعاصمة الروسية موسكو.

وقد فاز الملف الثلاثي، الذي تقدمت به أمريكا والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، وحصل على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.

ووفقا لما أوردته صحيفة ذا غارديان البريطانية، صوتت 7 دول عربية لصالح الملف الثلاثي، هي السعودية، والإمارات، والأردن، ولبنان، والبحرين، والكويت، والعراق.

بينما صوتت 14 دولة عربية أخرى لصالح المغرب على رأسها مصر، والجزائر، وعمان، وفلسطين، وقطر، وجيبوتي، والصومال، ومالي، وموريتانيا، وليبيا، وتونس، واليمن، وجزر القمر، وسوريا.