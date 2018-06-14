"أنصار الله" يقصفون مقر القيادة الجوية السعودية

أطلق مسلحو جماعة أنصار الله، صاروخا باليستيا على قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدر 1 على مقر القيادة الجوية في عسير، أصاب هدفه بدقة".

ومن جانبه، أكد الجانب السعودي أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ.

وتعلن "أنصار الله"، من حين لآخر، إطلاق صواريخ باليستية باتجاه قوات الرئيس هادي وأهداف داخل السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الجماعة بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.