الأردن يسحب رسميا مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار احتجاجات شعبية

قرر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس، رسميا سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، والذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات أسفرت عن إقالة حكومة هاني الملقى.

© AP Photo / Manish Swarup إصدار مرسوم ملكي جديد في الأردن

عمان — سبوتنيك . وحسب الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الأردني، فقد "قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم".

وكان الأردن قد حصل على دعما ماديا قويا، خلال مؤتمر "قمة مكة" الذي ضم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بجانب الأردن، إذ وصل إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وهي: (1- وديعة في البنك المركزي الأردني 2- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن 3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات 4- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".