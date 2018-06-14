العراق: مجلس القضاء يعين 3 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات في كردستان

أصدر مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الخميس، أمرا بتعيين ثلاث قضاة لتولي مهمة مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات في أربيل والسليمانية ودهوك، وذلك على خلفية قرار البرلمان بإعادة فرز صناديق الاقتراع في عموم البلاد.