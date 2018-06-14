رسميا.. العيد غدا الجمعة في تلك الدول

أعلنت عددا من الدول العربية والإسلامية رؤيتها لهلال شهر شوال، حيث أكدت المملكة العربية السعودية أن غدا الجمعة الموافق 15 يونيو/حزيران، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتبعت المملكة في هذا القرار مجموعة من الدول العربية والإسلامية على رأسها مصر، الإمارات، ماليزيا، إندونيسيا، بروناي، اليابان، وسنغافورة، فلسطين، باكستان، الهند، لبنان، واليمن، والعراق، والكويت.

وكالة أنباء الإمارات تهنئكم بحلول #عيد_الفطر المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وكل عام وأنتم بخير. #وام pic.twitter.com/ZoyqF3TbiU — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ١٤ يونيو ٢٠١٨

وكان أعلن مركز الفلك الدولي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه "تم قبل قليل رؤية هلال شهر شوال.. اليوم الخميس.. في الساعة 13:53 من قمة جبل حفيت في مدينة العين".

أندونيسيا تعلن أن الجمعة 15 يونيو يوم عيد الفطر السعيد pic.twitter.com/q7n2XeCWC5 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) ١٤ يونيو ٢٠١٨

وأشار إلى أن الرؤية تمت "باستخدام تقنية التصوير الفلكي في وضح النهار"، من قبل مجموعة من الراصدين التابعين للمركز.

الهند تعلن أن السبت 16 يونيو يوم عيد الفطر السعيد pic.twitter.com/aNtqbOPDei — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) ١٤ يونيو ٢٠١٨

كما نشر المركز صورة قال إنه تم تصوريها عند "الساعة 03:43 عصرا بتوقيت الإمارات" والتي تظهر هلال شوال.

يشار إلى أن مركز الفلك الدولي قال الأسبوع الماضي، إنه "يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي".