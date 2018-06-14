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23:06 14 يونيو/ حزيران 2018
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    مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري

    البرلمان الليبي وبعثة أممية يدينان الهجوم الإرهابي على منطقة الهلال النفطي

    © AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
    العالم العربي
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    دان مجلس النواب الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس، اليوم الخميس، 14يونيو/حزيران، الهجوم المسلح على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد.

    البيضاء — سبوتنيك. قال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، "إن مجلـس النــواب الليبــي يدين بأشد العبارات الهجــوم الإرهابــي على منطقة الهــلال النفطي الذي نفذته ما تسمى مليشيات سرايا الدفــاع عن بنغازي الإرهابية، وعصابات المدعو ابراهيم الجضران، وعصابات من المرتزقة، اليوم، الخميس، 14 من حزيران/يونيـو، الموافـق 29 من شهــر رمضـان المبـارك، في محاولة منها لضرب أمن واستقـرار المنطقـة وتدميـر ممتلكات ومقــدرات الشعـب الليـبي، والعبـث بمصـدر قوات الليبـيين الوحيـد وضرب اقتصاد البلاد."

    اجتماع باريس بشأن ليبيا
    © REUTERS / POOL
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    وأضاف البيان أن "مجلس النواب وإذ يستنكر هذه العمـل الإرهابي الجبان"، مضيفاً بأنه "يحمل كافة الأطراف الداعمة لهذه المليشيـات المسؤولية القانونيـة والأخلاقيــة لهذا العمل الإرهابي الجبان".

    وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال بيان صحفي، عبر موقعها الرسمي "إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم على مينائي تصدير النفط في راس لانوف والسدرة".

    وأضاف البيان الأممي إن "هذا التصعيد الخطير في منطقة الهلال النفطي يعرض اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البلاد"، مضيفةً بأن "يجب إعادة الهدوء بشكل فوري، وأن تبقى الأولوية لوحدة ليبيا".

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    © Sputnik .
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    وكان مجلس النواب الليبي قد "أشاد بأيادي أبطـال القوات المسلحـة من منتسبي حرس المنشآت النفطية، ووحدات الجيش الليبـي كافة في التصدي لهذه المليشيات الإرهابية، والضرب بيـد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بقـوت الليبيين ومقـدرات وممتلكات الشعب الليبي".

    في سياق متصل أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق، اليوم، الخميس، خلال بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك نسخة منه أن "المؤسسة قامت بإجلاء موظفيها من مينائي رأس لانوف والسدرة، وذلك حفاظًا على سلامتهم، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في المنطقة".

    وقد قدرت المؤسسة في بيانها أن "خسائر الإنتاج النفطي بأكثر من 240 ألف برميل بنحو ربع الإنتاج، مشيرة إلى أن "تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل اليوم إلى ميناء السدرة".

    يشار إلى أن مقاتلات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي قد قامت باستهداف المهاجمين الذي قاموا بالهجوم، اليوم، الخميس، على موانيء نفطية بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد.

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    طرابلس, مجلس النواب الليبي, ليبيا, بلدية بنغازي, أعيان ليبيا, الأمم المتحدة, ليبيا
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