قبل ساعات من مقتله… هذا ما قاله على عبد الله صالح عن السعودية (فيديو)

كشفت وسائل إعلام عن كلمة مسجلة للرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح قبل مقتله بساعات على يد الحوثيين في 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي، يدعو فيها الشعب اليمني إلى الانتفاضة ضد جماعة "أنصار الله".

وقال عبد الله صالح في كلمة مسجلة أذاعتها فضائية "اليمن اليوم" اليوم الخميس "احذر أيها الشعب اليمني أن تقبل هذه الشرذمة على رأس السلطة.. أدعو إلى انتفاضة شعبية وإضراب عام من أجل الحفاظ على النظام الجمهوري والحرية والديمقراطية"

كما تطرق صالح في مقطع الفيديو أيضا إلى دور السعودية والتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، قائلا "الأن دمروا التنمية، دمروا البنية التحتية، دمروا كل شيء، هم السبب، ما قام به التحالف بقيادة السعودية، هم السبب".

وأضاف:

بتصرفاتهم الرعناء، وتبنيهم فكر غير فكر اليمن وإسلام غير إسلام اليمن.

ووجه صالح رسالة إلى دول التحالف العربي مفادها "وعلى دول التحالف أن تبتعد عن العدوان وان تمد يد الحوار مع الشعب اليمني حتى يمر مرحلة انتقالية يجري فيها انتخابات ديمقراطية".

يأتي بث الكلمة بعد يوم واحد من بدء قوات "التحالف"، لعملية عسكرية واسعة حملت الاسم الرمزي "النصر الذهبي"، للسيطرة على مدينة الحديدة، التي تحوي أهم ميناء يمني على البحر الأحمر.

كانت جماعة أنصار الله قد اغتالت صالح منذ أيام، عقب إعلانه التحالف مجددا مع السعودية ضد أنصار الله.

وبقي صالح على رأس الهرم السياسي في اليمن لمدة 33 عاما قبل أن يتنحي في عام 2012 بعد قيام ثورة ضده، وتحالف صالح مع أنصار الله ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية ويشن عمليات عسكرية في اليمن لإعادته للسلطة.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل أكثر من 8670 شخصا أغلبهم من المدنيين، كما أصيب 49 ألفا و960 شخصا.