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00:49 15 يونيو/ حزيران 2018
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    ميناء اليمن

    السفير الإماراتي لدى موسكو: العملية بميناء الحديدة تأتي بعد فترة من تفعيله ورفض الحوثيين تسليمه

    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    العالم العربي
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    أكد السفير الإماراتي لدى روسيا، معضد حارب الخييلي، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية في ميناء الحديدة باليمن أتت بعد فترة طويلة من تفعيله ومحاولة نقل إدارته إلى الأمم المتحدة، ولكن الحوثيين لم يقبلوا تسليمه الى أطراف ثالثة تديره بفعالية.

    موسكو- سبوتنيك. وقال الخييلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "حقيقة هذه العملية أتت بعد فترة طويلة جداً من تفعيل ميناء الحديدة وحاولت الأمم المتحدة خلال أكثر من سنة أن تجد حلاً لميناء الحديدة بان تنتقل إدارته إليها أو إلى طرف ثالث ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل"

    انتشار دبابات تابعة لقوات أنصار الله الحوثية في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    وأضاف السفير "كان هناك تعنت حوثي في هذا الموضوع بأنهم لم يقبلوا بأن تُسلم إلى أطراف ثالثة أو جهة أخرى تديرها بفعالية ويمنع الحوثيين من تهريب الأسلحة وكذلك استغلال الأموال وإطالة الحرب" مشيرا إلى أن "استعادة ميناء الحديدة حقيقة يساعد في تقصير مدة الحرب التي طالت إلى أكثر من 3 سنوات حتى الآن".

    وأكد الخييلي، ردا على سؤال حول كيفية تلافي وقوع ضحايا بين المدنيين وتأمين وصول المساعدات لهم، على أن "القوات الشرعية اليمنية والمقاومة اليمنية وقوات دولة الإمارات الموجودة على الأرض وقوات التحالف العربي وقوات الإسناد الجوي هي قوات احترافية وتستخدم أسلحة دقيقة، ولدينا استطلاع واستخبارات جيد في الموقع سواء كان من اليمنيين أنفسهم أو من القوات الخاصة التي تعمل في اليمن تستطيع أن تستهدف الأهداف العسكرية بدقة وهذه الأنظمة حقيقية لإصابة الأهداف العسكرية بدقة وهذا يؤدي الى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

    وأوضح السفير أن

    الحوثيين يسعون طبعا إلى استخدام التكتيك الذي استخدمه داعش في الرقة وفي الموصل، باستخدام المدنيين ومنعهم من ترك المدينة، وطبعا هناك خطة عسكرية لإخلاء المدنيين ونقلهم إلى مناطق ومأوي أخرى بعيدة من مناطق النزاع وخروجهم من المدينة، وهذه الخطة موجودة وضعتها القوات المسلحة ووضعها كذلك الهلال الأحمر ومركز بن سلمان لمساعدة اليمنيين المدنيين الفاريين من المعركة نفسها.

    علي عبد الله صالح
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    وبدأ "التحالف"، أمس، عملية عسكرية واسعة حملت الاسم الرمزي "النصر الذهبي"، للسيطرة على مدينة الحديدة، التي تحوي أهم ميناء يمني على البحر الأحمر.

    واستمر القصف الجوي والمدفعي المرافق لتقدم قوات الجيش اليمني، المدعومة من "التحالف العربي"، باتجاه مدينة الحديدة الاستراتيجية، وأعلن "التحالف" عن تقدمه على جبهة الحديدة، فيما أكد الحوثيين صدهم كل المحاولات لاقتحام المدينة.

    وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات "التحالف" وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

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    أنصار الله, ميناء الحديدة, الإمارات, اليمن, الحوثيين, الإمارات, اليمن
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