اليمن.. القوات الحكومية تتقدم إلى مشارف مطار الحديدة

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، تقدماً جديداً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن الجيش سيطر يوم الخميس، بإسناد من طيران التحالف على منطقة المنظر أولى مناطق مديرية الحوك المحاذية لمطار الحديدة الدولي، ومساحات واسعة ممتدة من مديرية الدريهمي حتى تخوم المطار، خلال معارك عنيفة مع الحوثيين".

مؤكداَ:

أن قوات الجيش أصبحت على مشارف مطار الحديدة الدولي، بعد تجاوز منطقة المنظر وتأمينها.

وأشار إلى "أن تقدم القوات الحكومية يتم من محورين، المحور الأول شمالا باتجاه مطار الحديدة الدولي والمحور الثاني شرقا باتجاه طريق كيلو 16، الذي يلتقي فيه طريق صنعاء وطريق تعز".

مضيفاً:"أن العشرات من عناصر الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك بينهم قائد جبهة المنظر "علي حسين المراني" وأكثر من 15 آخرين من عناصره، كما قُتل القيادي الميداني في الحوثيين علي إبراهيم المتوكل".

© REUTERS / Faisal Nasser السفير الإماراتي لدى موسكو: التحالف العربي يسعى لإيجاد حل يجبر الحوثيين الجلوس إلى طاولة المحادثات

لافتاً إلى "إحباط الجيش محاولة تسلل جديدة للحوثيين باتجاه مديرية حيس لغرض الالتفاف على القوات الحكومية، إلا أن مروحيات التحالف شنت غارات مكثفة على المجاميع المهاجمة، موقعةً العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم".

يذكر أن الجيش اليمني أطلق، يوم الأربعاء المنصرم، بإسناد من التحالف عملية النصر الذهبي لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومطارها ومينائها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.