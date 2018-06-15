"معركتنا اليوم مع أميركا وإسرائيل"... عبد الملك الحوثي يتوعد بتحويل الساحل الغربي إلى مستنقع كبير للغزاة

توعد قائد جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، أن "يتحول الساحل الغربي إلى مستنقع كبير يغرق الغزاة والطامعين".

القاهرة- سبوتنيك. وقال عبد الملك الحوثي في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك:"بعون الله وعزيمة شعبنا سيتحول الساحل الغربي إلى مستنقع كبير يغرق الغزاة والطامعين".

واتهم قائد جماعة أنصار الله أميركا وإسرائيل بشن الحرب على اليمن، بالقول:

إن معركتنا اليوم مع أميركا وإسرائيل والباقون هم أدوات، وان الإمارات والمرتزقة هم أداة وجنود عند الأميركي والبريطاني والإسرائيلي، وإسرائيل ترى السيطرة على الساحل هدفاً استراتيجياً على مستوى المنطقة.

ووصف الحوثي عمليات التحالف لاستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته بـ "الغزو الأجنبي الأقوى على مر التاريخ وصمود شعبنا وقوة موقفه في الميدان أقوى من أي مرحلة في التاريخ".

مشيراً إلى أن "معركة الساحل الغربي معركة رئيسة لأن قوى الغزو على مر التاريخ كانت تركز على ساحل اليمن وجزره، لطالما كان الساحل اليمني على مر التاريخ هدفاً استراتيجياً للغزاة".

© REUTERS / Faisal Nasser السفير الإماراتي لدى موسكو: التحالف العربي يسعى لإيجاد حل يجبر الحوثيين الجلوس إلى طاولة المحادثات

مضيفاً أن "العدو عَمل على الاختراق في مناطق صحراوية واستفاد من كثرة آلياته وزخم الطيران، وعند أول اختراق في الساحل الغربي رأينا تحركاً واسعاً وهبةً كبرى من أبناء الشعب".

وشدد الحوثي على أنه "لا ينبغي لأي اختراق، أن يُحدِث حالة إرباك ويجب العمل على تأمين الزخم البشري لمعركة الساحل، ويمكن استعادة كل الاختراقات عبر تأمين الزخم البشري للمعركة، وأن العمق اليمني الاستراتيجي لا يزال حراً ولا يزال ظهراً قوياً ومتماسكاً لتحرير أي مناطق مخترقة".