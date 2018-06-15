عبد الملك الحوثي يوجه رسالة إلى المصريين

أرسل قائد جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، رسالة إلى المصريين خلال كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وحذر الحوثي من الفكر الوهابي التكفيري بالقول: "نصحنا الشعوب الإسلامية والدول العربية من الفكر الوهابي التكفيري لأنه يرسخ الولاء للملك السعودي الذي هو عبد لأمريكا".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD السفير الإماراتي لدى موسكو: العملية بميناء الحديدة تأتي بعد فترة من تفعيله ورفض الحوثيين تسليمه

داعيا المصريين إلى أن يكونوا حذرين من الفكر التكفيري وإلا فإن الفكر التكفيري سيجعلهم أداة للنظام السعودي، وأن على الجزائريين التنبه من الفكر الوهابي كي لا تتكرر مأساة الماضي.

ووصف الحوثي في كلمته أيضا عمليات التحالف لاستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته بـ"الغزو الأجنبي الأقوى على مر التاريخ وصمود شعبنا وقوة موقفه في الميدان أقوى من أي مرحلة في التاريخ".

وأشار إلى أنه "لو خضعنا لأمريكا وإسرائيل لخسرنا هويتنا وكرامتنا ولما بقي لنا من الإسلام سوى الشكل التدجيني، وأن حركة النفاق بقيادة السعودية والإمارات ومرتزقتها تقوم بكل شيء خدمة لطاغوت العصر أمريكا وإسرائيل".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ آذار/ مارس 2015 عمليات ضد جماعة أنصار الله، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في اليمن، خاصة العاصمة صنعاء سوءا، في أعقاب اغتيال الحوثيين علي عبد الله صالح، ووقوع اشتباكات بين أنصاره والحوثيين أسفرت عن مقتل نحو 240 شخصا، وإصابة 420 آخرين.

ولاحقا أطلقت جماعة "أنصار الله" سراح 206 من المعتقلين المدنيين على خلفية المواجهات التي انتهت بمقتل الرئيس السابق.