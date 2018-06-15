قوات هادي تبدأ عملية اقتحام مطار الحديدة الدولي وسط معارك في محيطه

صرح مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 15 يونيو/ حزيران، بأن قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بدأت منذ قليل، بإسناد من التحالف العربي، عملية اقتحام مطار الحديدة الدولي وسط معارك في محيطه.

القاهرة — سبوتنيك. وكانت قوات هادي المدعومة بالتحالف، قد حققت، أمس الخميس، تقدماً جديداً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... تقدم جديد للقوات الحكومية في الحديدة