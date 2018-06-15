القوات اليمنية الحكومية تسيطر على دوار مطار الحديدة

سيطرت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف على محيط مطار الحديدة الدولي في ضواحي مدينة الحديدة غربي اليمن، بعد معارك عنيفة مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

© REUTERS / Khaled Abdullah قوات هادي تبدأ عملية اقتحام مطار الحديدة الدولي وسط معارك في محيطه

القاهرة — سبوتنيك . وأعلن موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش سيطرت، اليوم الجمعة 15 يونيو/ حزيران، بغطاء ناري كثيف من قوات التحالف، على دوار مطار الحديدة الدولي خلال عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم لاقتحام المطار وتأمينه".

وأضاف أن "العشرات من عناصر المليشيا قتلوا خلال معارك عنيفة في دوار المطار انتهت بالسيطرة عليه".

مشيراً إلى "أن الجيش يواصل تقدمه باتجاه المطار بإسناد جوي ومدفعي وبحري من قوات التحالف".