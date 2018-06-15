السودان: السفير القطري يغادر والأمير تميم يتصل بالبشير

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير اتصالا هاتفيا، مساء الخميس، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تزامنا مع لقاء بين السفير القطري الذي سيغادر البلاد ووزير الدفاع السوداني.

وتضمن الاتصال تهنئة من أمير قطر للرئيس السوداني، بمناسبة حلول عيد الفطر، جاء فيها: "سائلا الله أن يعيده على البلدين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات"، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان: سفير قطر يغادر البلاد... والسعودية تتدخل لإنقاذ أزمة

والتقى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، مع السفير راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير دولة قطر لدى الخرطوم بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، بعد ست سنوات قضاها سفيرا للدوحة في الخرطوم، وكالة السودان للأنباء.

وأشاد الوزير السوداني بالمواقف المشرفة والجهود المخلصة، التي تبذلها دولة قطر من أجل إحلال السلام والاستقرار في السودان، وإسهامها المقدر في مشروعات بناء السلام وإعادة الإعمار في دارفور، والكثير من المشروعات التنموية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وعبر السفير القطري عن خالص شكره وتقديره للتعاون الكبير الذي وجده من وزارة الدفاع وجميع المؤسسات الحكومية، والتسهيلات الكبيرة التي قدمت له، ما مكنه من إنجاز الكثير من المشروعات وبناء الشراكات التي تخدم العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.