روسيا ترصد 7 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov مركز المصالحة الروسي يشارك في اجتماع اللجنة السورية لمكافحة الإرهاب

وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 7 خروقات، ورصد الجانب التركي خرقا واحدا.

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ24 الساعة الأخيرة 7 خروقات في محافظتي، حلب (2) واللاذقية (5). ورصد الجانب التركي خرقاً واحداً.

وجاء في النشرة أيضاً، أن مركز المصالحة الروسي قام، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بتنفيذ 3 عمليات إنسانية، كما يلي:

— في قرية جب الصفا بريف حلب تم تقديم 445 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 1.9 طن؛

— في بلدة خيارة دنون بريف القنيطرة 650 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.8 طن؛

— بلدة الطبية في ريف دير الزور 650 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.3 طن.

وبشكل عام بلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية التي تم تنفيذها 1838 عملية. كما أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة، تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ139 شخصاً.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 83422 شخصاً.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حالياً 2515 مركزاً.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.