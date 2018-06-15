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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    ضباط الجيش والمواطنون يدخلون القصر... وأمير قطر يتصل بأمريكا (فيديو)

    © AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL
    العالم العربي
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    أجرى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

    وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها وتطويرها لما يحقق المصلحة المشتركة، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

    كما تم بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

    في سياق آخر، استقبل الأمير تميم جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك في قصر الوجبة صباح اليوم.

    واستقبل تميم بعد صلاة العيد الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية وسعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والشيوخ والوزراء ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى وجموع المهنئين من المواطنين، وفقا لصحيفة العرب القطرية.

    واستقبل الأمير أيضا رؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدين لدى الدولة، وضباط القوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الوطنية.

    وحضر الاستقبال الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير، والشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني.

    وتبادل الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية، مثل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، والملك محمد السادس ملك المغرب، والرئيس السوداني عمر البشير، ومحمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومحمد عبدالله فرماجو رئيس الصومال، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمير قطر, أخبار قطر, عيد الفطر, الحكومة القطرية, تميم بن حمد آل ثاني, دونالد ترامب, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
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