أول قرار من الأردن تجاه إيران بعد اجتماع مكة

نقل الأردن سفيره عبدالله سليمان أبو رمان، اليوم الجمعة، من إيران إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان.

وجاءت الخطوة بناء على قرار صدر من مجلس الوزراء الأردني، بحسب ما أكده مصدر أردني رفيع المستوى لـ"العربية.نت" اليوم الجمعة.

الأردن يسحب سفيره من إيران.. "أمن السعودية من أمننا" https://t.co/zbwLhZJkqP #العربية — قناة العربية (@AlArabiya) June 15, 2018

وقال المصدر: "ليس هناك نية لتسمية سفير أردني آخر في طهران في الوقت الحالي"، وبسؤال المصدر عن خلفيات القرار، جدد: "موقف الأردن الثابت من السياسات الإيرانية المتضمنة تدخلات في شؤون دول المنطقة".

كما شدد على حرص الأردن على "أمن دول المنطقة وبخاصة السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وأردف قائلا "أمن السعودية من أمننا ونحرص على عمقنا العربي والخليجي".

كانت القمة الرباعية لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، قد انطلقت في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 11 يونيو/حزيران الجاري.

تتمثل في: 1 — وديعة في البنك المركزي الأردني. 2 — ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن. 3 — دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات. 4 — تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.#واس — واس (@spagov) June 11, 2018

وأصدرت القمة بيانا يتمثل في حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وهي: (1- وديعة في البنك المركزي الأردني 2- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن 3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات 4- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).