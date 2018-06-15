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14:09 15 يونيو/ حزيران 2018
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    عبد الملك الحوثي

    وكالة: المبعوث الأممي يعرض شروط الإمارات على عبد الملك الحوثي

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، غدا السبت، زيارة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، للقاء قيادات جماعة "أنصار الله" اليمنية، في محاولة أخيرة لوقف معركة الحديدة المتصاعدة منذ يومين.

    وقالت مصادر مقربة من المبعوث الأممي لوكالة "الأناضول"، إن غريفيث، سيجري لقاءات مع قيادات الجماعة، وعرض الشروط الإماراتية من أجل وقف معركة الحديدة، والتي خرج بها من زيارته إلى أبوظبي، مطلع الأسبوع الجاري.

    قوات التحالف العربي في اليمن
    © REUTERS / Faisal Nasser
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    ومن المقرر أن يعرض المبعوث الأممي تلك الشروط على زعيم الجماعة مباشرة، عبدالملك الحوثي، والذي سبق أن التقاه في زيارات سابقة، غير معلنة، وفقا لذات المصادر.

    والأربعاء، دعا المبعوث الأممي إلى "ضبط النفس"، وقال إن التصعيد العسكري في الحديدة "مقلق للغاية ومؤثر على الصعيدين الإنساني والسياسي".

    وكانت الإمارات، التي تتزعم معركة الحديدة وتقدم الدعم لقوات يمنية مشتركة، أمهلت المبعوث الأممي 3 أيام، من أجل إقناع الجماعة بالانسحاب من الحديدة ومينائها الاستراتيجي، قبل التحرك العسكري صوب مطار الحديدة، وذلك بعد زيارته العاصمة أبوظبي، قبل أيام، وفقا لمصادر الأناضول.

    ويطالب التحالف العربي والحكومة الشرعية بضرورة إخلاء الحوثيين للمنفذ البحري الأكبر في البلد، وتسليمه لإشراف أممي، في مقابل وقف العمليات، وتجنيب الحديدة القتال.

    وأثار الهجوم العسكري على الحديدة، الذي بدأ الأربعاء، وأعلن التحالف انطلاقه رسميا مساء الخميس، مخاوف دولية وأممية واسعة، من تدهور جديد للأوضاع الإنسانية المتردية منذ بداية النزاع، والتي تصنف بأنها الأسوأ في العالم.

    وعقد مجلس الأمن الدولي، جلستين طارئتين في غضون يومين، قبيل الجلسة الرئيسية في 18 يونيو/حزيران الجاري، ومن المقرر أن يقدم فيها المبعوث الأممي إطار عمل لخارطة سلام تنهي النزاع.

    وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن القلق بشأن الوضع الإنساني في اليمن، وجددوا دعوتهم لمواصلة فتح ميناءي الحديدة والصليف، كما حثوا كل الأطراف على احترام التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي".

    الجيش اليمني
    © AP Photo / Hani Mohammed
    القوات اليمنية الحكومية تسيطر على دوار مطار الحديدة

    وتحدثت القوات اليمنية، مساء الخميس، عن وصولها إلى مشارف مطار الحديدة واقتراب المعارك من أول منافذ مركز مدينة الحديدة، وهو "الدوّار الكبير"، كما زعمت مقتل قرابة 100 مسلح حوثي.

    ولا يٌعرف ما إذا كانت القوات ستواصل التوغل صوب ميناء الحديدة، مع دخول أول أيام عيد الفطر المبارك، أم أنها ستتوقف من أجل إفساح المجال لجهود المبعوث الأممي التي ستبدأ السبت من صنعاء.

    ولا توجد أي بوادر لقبول الجماعة شروط التحالف بالانسحاب من الميناء ومركز المدينة من أجل تجنيبها القتال، ومساء الخميس، دعا زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، أنصاره إلى الصمود، وقال إن الحديدة "معركة رئيسية لهم".

    وفيما أقر بخسارته مساحات جغرافية في الساحل الغربي وصفها بالصحراوية، أشار زعيم الحوثيين إلى أنه "لا ينبغي لأي اختراق أن يُحدِث حالة إرباك، ويجب العمل على تأمين الزخم البشري لمعركة الساحل"، كما وعد باستعادة ما وصفها بـ"الاختراقات".

    ويشكل ميناء مدينة الحديدة التي يسكنها نحو 600 ألف شخص، المدخل الرئيسي للمساعدات. لكن التحالف يرى فيه منطلقا لعمليات عسكرية يشنّها مسلحو "أنصار الله" على سفن في البحر الأحمر ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية.

    ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله". وتدخلت السعودية على رأس التحالف العسكري في 2015 لوقف تقدم الجمتاعة التي سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 وبعدها على الحديدة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار التحالف, ميناء الحديدة, أخبار اليمن, الحرب اليمنية, التحالف العربي في اليمن, جماعة أنصار الله الحوثي, عبد الملك الحوثي, السعودية, اليمن
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