الجيش العراقي يتخلى عن الدبابات الأمريكية

ووفق "ميليتري تايمز" فإن الجيش العراقي تخلي عن الدبابات الأمريكية لأسباب جيوسياسية بعدما نبهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن دبابات "أبرامز" أصبحت في حوزة المقاتلين الذين تدعمهم إيران.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy دبابات "تي-90" العراقية تتميز عن دبابات الجيوش الأخرى

ومن جهتها نبهت الصحيفة إلى أن تسليم الدبابات الروسية للعراق يمكن أن يتيح لروسيا مد نفوذها إلى المنطقة.

ويرى الباحث الأمريكي جيمس فيليبس أن استبدال العراق للدبابات الأمريكية بالروسية "يجرد الولايات المتحدة الأمريكية من أدوات التأثير ويزيد إمكانيات بغداد".

وإجمالاً، سلمت الولايات المتحدة نحو 140 دبابة أبرامز للعراق في الأعوام القليلة الماضية.

ولحظت وسائل إعلام أن دبابات "أبرامز" لم تظهر في العراق بمظهر جيد.