التحالف بقيادة السعودية يسيطر على مدخل مطار الحديدة في اليمن

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية السيطرة على مدخل مطار الحديدة باليمن.

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن قوات من التحالف الذي تقوده السعودية انتزعت اليوم الجمعة السيطرة على مدخل مطار مدينة الحديدة الواقعة تحت هيمنة "أنصار الله" (الحوثيين).

وقال أحد سكان الحديدة "شاهدنا قوات المقاومة في الساحة عند المدخل الشمالي الغربي من المطار".

© REUTERS / Faisal Nasser وكالة: التحالف العربي على مشارف مطار الحديدة في اليمن

وكان يشير إلى حلفاء يمنيين لـ"التحالف العربي". وأكد مسؤولان عسكريان يمنيان مناهضان لـ"الحوثيين" هذه المعلومة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش سيطرت، بغطاء ناري كثيف من قوات التحالف، على دوار مطار الحديدة الدولي خلال عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم لاقتحام المطار وتأمينه".

وأضاف أن "العشرات من عناصر المليشيا قتلوا خلال معارك عنيفة في دوار المطار انتهت بالسيطرة عليه".