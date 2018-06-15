خطط عمل جديدة بين "روسنفط" والسعودية

ذكرت شركة "روسنفط" الروسية، أنها تدرس مع السعودية إمكانية توفير إمدادات مبادلة النفط من الأنواع الثقيلة لمصافي تكرير النفط، فضلا عن تبادل المنتجات النفطية.

© Sputnik . Сергей Субботин قطر تحصل على 19 بالمئة في "روسنفت" الروسية العملاقة

وجاء في بيان الشركة أن الرئيس التنفيذي لشركة " روسنفط "، إيغور سيتشين، عقد اجتماع عمل مع وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية خالد الفالح.

وأضاف البيان " خلال الاجتماع، ناقش الطرفان آفاق تطوير التعاون المتبادل في مجال خدمات حقول النفط والبتروكيماويات والتجارة الدولية. وعلى وجه الخصوص، تنظيم إمدادات مبادلة للنفط من الأنواع الثقيلة إلى مصافي النفط، بالإضافة إلى تبادل المنتجات النفطية".

بالإضافة إلى ذلك، قام سيتشين والفالح بتقييم الوضع العام في سوق النفط العالمية.