الأسد يوجه وزير الدفاع السوري تزامنا مع أول أيام عيد الفطر

بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد، قام وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى أحد التشكيلات المقاتلة في المنطقة الجنوبية.

والتقى وزير الدفاع السوري خلال الزيارة المقاتلين في مواقعهم، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

ونقل أيوب تهاني الرئيس الأسد وتمنياته للجميع بالصحة والسعادة والتوفيق في تنفيذ واجباتهم الوطنية المقدسة واطلع على جاهزيتهم القتالية ومعنوياتهم العالية "وهم يتابعون مسيرة البذل والعطاء دفاعا عن أمن الوطن والمواطنين." بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

Press Service of Bashar Al-Assad الأسد: إطلاقا... لا دور لغير الأصدقاء في إعمار سوريا

وخلال الجولة استمع الوزير أيوب الدفاع من القادة الميدانيين إلى شرح عن طبيعة المهام التي تنفذها القوات المسلحة العاملة في المنطقة الجنوبية.

كما توجه بالثناء على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجيش في ملاحقة الإرهابيين المأجورين والقضاء عليهم مشددا على أهمية مواصلة الجيش العربي السوري لإنجازاته في العديد من المناطق وإصراره على اقتلاع جذور الإرهاب وتطهير كل ذرة تراب من رجسه.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون العين الساهرة على أمن الوطن والرجال الأشداء الأوفياء المستعدين دائما لبذل الغالي والنفيس في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ربوعه.

وأكد الوزير السوري على الآمال الكبيرة التي يعلقها الشعب السوري على كل مقاتل في الجيش.