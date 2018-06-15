قتلى وجرحى بالجملة بمعارك شرق تعز وشمال لحج في اليمن

تصاعدت المعارك بين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع تجدد المواجهات في محافظة لحج جنوب اليمن.

© REUTERS / STRINGER تفاصيل معركة مطار الحديدة ومعارك للسيطرة على معسكر الدفاع الجوي

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة " سبوتنيك ": مسلحو أنصار الله صعدوا اليوم الجمعة 15 حزيران/ يونيو، عملياتهم في محافظة تعز، حيث نفذوا هجوما مسنودا بقصف مدفعي على قوات الرئيس هادي شرق تعز.

وأضاف أن "معارك دارت إثر الهجوم انتهت بسيطرة مسلحي أنصار الله على تبة الكريفات وقريتي العريش والصرمين ومنطقة أبعر السفلى وموقع لوزم شرق تعز، في حين سقط 13 قتيلاَ وجريحا خلالها".

وفي محافظة لحج جنوب اليمن، أشار المصدر إلى "تجدد المواجهات في مديرية القبيطة عقب هجوم شنه مسلحو أنصار الله على قوات هادي في قرية حوامرة بمنطقة كرش شمال لحج".

وأكد المصدر أن "مقاتلي أنصار الله اقتحموا بغطاء مدفعي مكثف مواقع قوات هادي في الجبل الأحمر والتبة السوداء بمنطقة كرش، وسيطروا عليهما عقب مواجهات 11 قتيلا وجريحا من الطرفين".