مقتل 5 من "أنصار الله" بهجوم لقوات هادي في الضالع

قُتل 5 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، في هجوم لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" "أن قواته هاجمت يوم الجمعة 15 يونيو/ حزيران، مواقع المليشيا الحوثية في منطقة نجد القرين بمديرية مريس غرب محافظة الضالع"، وأضاف "أن الهجوم خلف خمسة قتلى من المليشيا وجرحى آخرين".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER مسلحو "أنصار الله" يعلنون قصف تجمع للتحالف وقوات هادي بصاروخ توتشكا

في السياق، قال مصدر ميداني في جماعة أنصار الله: "إن مسلحي الجماعة شنوا هجوماً على قوات هادي في نقيل الخشبة، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وإعطاب آلية"، مشيرا إلى "أن مدفعية أنصار الله أعطبت آلية للجيش باستهدافها معسكر حلم التابع لقوات هادي".

في سياق متصل، تصاعدت المعارك بين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع تجدد المواجهات في محافظة لحج جنوب اليمن.