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01:46 16 يونيو/ حزيران 2018
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    جنوب اليمن

    اليمن... مصدر عسكري يتهم طارق عفاش بالانتقام من الجنوبيين لرفضهم الانصياع له

    © Sputnik . Ali Salem
    العالم العربي
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    اتهم مصدر عسكري رفيع المستوى من أبناء المحافظات الجنوبية العميد طارق محمد عبدالله صالح عفاش، قائد قوات الحرس الجمهوري في حكم علي عبد الله صالح، اتهمه بالانتقام من المقاتلين الجنوبيين بعد الأخطاء التي تسببت في وقوع قواته في فخ كارثي وحصار مطبق من جانب الحوثيين.

    وقال المصدر العسكري في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، 15يونيو/حزيران، جاءت عملية العقاب  بعد أن قطع الحوثيين خطوط الإمداد للقوات الجنوبية المشاركة ضمن العمليات العسكرية في الحديدة وأصبحوا يقاتلون في وضع حصار مطبق وأن التضحيات من الجنوبيين تعدت المعقول ووصلت إلى أرقام وصفها بـ الكارثية على مقاتلي أبناء المحافظات الجنوبية.

    سفينة بميناء الحديدة
    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
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    وذكر المصدر العسكري أن قيادات عسكرية جنوبية كانت قد رفضت الانصياع لقيادة طارق في عمليات الساحل الغربي العسكرية التي تشتد معاركها خلال الأيام الجارية وهو الأمر الذي دفع  طارق عفاش إلى الانتقام منها.

    وقال المصدر إن المقاتلين الجنوبيين وقعوا في مؤامرة يقودها طارق عفاش وضاعف من حدتها تخلي مقاتلي القوات المشتركة المنتمين لمحافظة الحديدة نتيجة لإقصاءهم من قيادة التشكيلات العسكرية.

    وأضاف المصدر أن اللواء هيثم قاسم طاهر كان أول من بادر بالرفض للانصياع تحت قيادة طارق صالح  في إجتماع عقد بالمخاء قبل أيام قليلة وتبعه عدد من القيادات العسكرية الجنوبية.

    الجدير بالذكر أن القوات الجنوبية في الوقت الراهن تتعرض لحصار في ثلاث مناطق بعد أن كانت قد حققت تقدما في الخط الساحلي وأن مئات المقاتلين قطع عليهم الإمداد في منطقة الجاح والدريهمي وأن تعزيزات قوات صنعاء تتوافد للإجهاز عليها دون أي مساعي لإعادة الإمدادات من القوات المشتركة بسبب تخلي طارق عفاش عنها.

     

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    الكلمات الدلالية:
    إمدادات الأسلحة, انتقام, أنصار الله, الجيش اليمني, هيثم قاسم طاهر, طارق عفاش, الجنوب اليمني, اليمن
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