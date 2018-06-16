المركز الإعلامي للجيش اليمني: التحالف بقيادة السعودية يسيطر على مطار الحديدة بالكامل

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية،اليوم السبت، أن الجيش اليمني الموالي للرئيس هادي وتساندها قوات من التحالف بقيادة السعودية استطاعت تحرير مطار مدينة الحديدة في اليمن.

© REUTERS / STRINGER تفاصيل معركة مطار الحديدة ومعارك للسيطرة على معسكر الدفاع الجوي

وقال المركز في تغريدة على تويتر "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار الحديدة الدولي من قبضة مليشيات الحوثي والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".

هذا وأطلق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في 13 حزيران/ يونيو، عملية "الانتصار الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومطارها ومينائها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله، على الرغم من التحذيرات من الأمم المتحدة بشأن كارثة إنسانية محتملة في حال قصف المدينة، وهي النقطة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية الى شمال البلاد.