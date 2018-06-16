المركز الإعلامي للجيش اليمني: التحالف بقيادة السعودية يسيطر على مطار الحديدة بالكامل

هذا وأطلق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في 13 حزيران/ يونيو، عملية "الانتصار الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومطارها ومينائها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله، على الرغم من التحذيرات من الأمم المتحدة بشأن كارثة إنسانية محتملة في حال قصف المدينة، وهي النقطة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية الى شمال البلاد.
عاجل— المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) June 16, 2018
قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار #الحديدة الدولي من قبضة مليشيات الحوثي والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة
*المركز الإعلامي للقوات المسلحة
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