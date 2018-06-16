الحكومة المصرية تعلن زيادة جديدة في أسعار الوقود

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من اليوم السبت، لتوفير نحو 50 مليار جنيه من موازنة السنة المالية التي تبدأ أول يوليو/ تموز المقبل.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" إن دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل (2018 — 2019) كانت مقدرة بنحو 139 مليار جنيه، وستتقلص بعد تحريك الأسعار إلى 89 مليار جنيه فقط.

© AP Photo / Hasan Jamali تعليق وزارة البترول المصرية على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

ووفقا لـ"رويترز" فإن أسعار الوقود ارتفعت بنسب تصل إلى 66.6%، وهذه هي المرة الثالثة لرفع أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وبحسب وزارة البترول المصرية فإنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 بالمئة وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 بالمئة.

ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.

كما تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمئة إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.