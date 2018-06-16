روسيا ترصد 18 انتهاكاً لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن روسيا سجلت 18 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، ولم يسجل الجانب التركي من اللجنة أية انتهاكات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 18 حالة إطلاق نار، في المحافظات [التالية]: حلب — واحدة، اللاذقية — 14، حماة — ثلاثة، بينما لم يسجل الجانب التركي أية اختراقات".

هذا وجاء في النشرة أيضاً، أن مركز المصالحة الروسي نفذ 1838 عملية إنسانية، وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها 2648.56 طن.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تلقى سبعة أشخاص مساعدات طبية.

وأنه لم يتم، خلال الــ 24 ساعة الماضية، توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.