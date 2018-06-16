السفير الإماراتي بموسكو: نتمنى أن تضغط روسيا على إيران لتوقف تدخلها في الشأن العربي

أكد السفير الإماراتي لدى روسيا، معضد حارب الخييلي، أن روسيا تستطيع أن تلعب دوراً في حل القضية اليمنية، متمنيا أن تضغط على إيران لتوقف تدخلها في الشأن العربي.

© REUTERS / Faisal Nasser السفير الإماراتي لدى موسكو: التحالف العربي يسعى لإيجاد حل يجبر الحوثيين الجلوس إلى طاولة المحادثات

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الدور الذي تستطيع أن تلعبه روسيا في الحل السياسي للنزاع باليمن: "دول التحالف العربي والحكومة الشرعية تتطلع إلى أي مبادرات لحل القضية اليمنية مادام هذا ينطوي تحت مخرجات المؤتمر الوطني الشامل اليمني ومبادرة دول مجلس التعاون وقرار الأمم المتحدة رقم 2216 ".

وتابع قائلاً: " يمكن لروسيا أن تلعب في تحريك هذا الموضوع، ونتمنى أن تضغط على إيران لتوقف تدخلها في الشأن العربي، حيث نجدها تتدخل في موريتانيا وفي الجزائر، وناهيك عن منطقة سوريا والعراق والكويت والسعودية واليمن".