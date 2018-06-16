مقتل 3 من عناصر القاعدة في غارة أمريكية في حضرموت

قتل ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بغارة لطائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

© REUTERS / Fawaz Salman اليمن... انتقالي حضرموت يطالب بإجلاء قوات "الإصلاح" من الإقليم

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر محلي في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية قصفت اليوم السبت، بغارة تجمعا لعناصر من تنظيم القاعدة في منطقة التبيقول بمدينة حوطة أحمد بن زين بمديرية شبام بعد تحليق مكثف لأكثر من يومين في سماء المنطقة".

وأضاف "أن الغارة أسفرت عن مقتل 3 من عناصر القاعدة وفرار الباقين".

وتأتي الغارة عقب 4 أيام من اغتيال عناصر القاعدة مدير أمن مديرية شبام العقيد فهد بن علي جابر في مفرق خشامر بمدينة القطن.