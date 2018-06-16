ترامب يوجه برقية تهنئة للرئيس اللبناني بحلول عيد الفطر

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم السبت، برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناسبة عيد الفطر، حسبما أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان.

© REUTERS / JONATHAN ERNST البيت الأبيض: ترامب مستعد للتوقيع على أي من مشروعي قانون الهجرة

بيروت — سبوتنيك . وجاء في برقية الرئيس الأمريكي، "مع حلول نهاية شهر رمضان المبارك، نتأمل بعمق التقاليد المقدّسة المتمّثلة بمساعدة القريب ومشاركة لقمة العيش مع من يسير معنا على دروب الحياة، وهي تقاليد متجّذرة في التزام الإسلام العدالة ومواساة الآخرين. من هذا المنطلق، يذكّرنا عيد الفطر بمسؤولية مساعدة بعضنا البعض بروح الصداقة، وبناء مجتمع يغدو فيه كل فرد قادرا على تحقيق طموحاته".

وأشار ترامب في البرقية إلى أنّ "الولايات المتّحدة هي ارض ديانات متعددة، وفيها مسلمون أميركيّون لهم إسهامات جمّة في وطننا، ومن بينهم من خدم في صفوف قوانا المسلّحة. وأنني إذ اجدد أطيب تهاني للمسلمين أينما وجدوا، أتوجّه اليهم بأطيب تمنيات الصحة والازدهار في هذا العيد المبارك".